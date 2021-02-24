Tele2 в Ярославле открыл салон связи нового формата

Компания применила современный подход к организации пространства, а также открыла на территории точки в ТЦ «Фараон» уютную кофейню, сообщает пресс-служба оператора.

Следуя «Другим правилам», оператор внедряет инновационные решения в розничную сеть. Салон в ТЦ совмещает в себе дружественное цифровое пространство и кофе. Посетители могут знакомиться с ассортиментом смартфонов и умных устройств, а сотрудники мобильны и проконсультируют клиентов в любой точке зала.

Кроме этого, как и во всей розничной сети компании, в новом салоне проходят различные акции. Одна из них пройдет до конца марта.