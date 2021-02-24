В Ярославскую область поступило более 50 тысяч доз вакцин от коронавируса

Первый этап вакцинации прошли уже 36295 ярославцев.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославскую область поступило 51272 дозы вакцины от коронавируса. Последняя партия от 20 февраля насчитывала 8200 доз.
По данным федерального регистра в регионе первый этап вакцинации прошли уже 36295 человек, из них вторую прививку сделали 13024 ярославца.
В Ярославской области открыты 46 пунктов, где можно сделать прививку. Работают 34 мобильные бригады.
Прививку может сделать любой житель региона, но при условии, что у него нет противопоказаний.
Как записаться на вакцинацию:
- в поликлинике по месту жительства,
- через портал "Госуслуги".
Если по каким-то причинам вы не можете прийти по записи, отмените ее, чтобы не создавать не удобств врачам и другим пациентам.