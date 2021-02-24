Переславль останется без горячей воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

25 и 26 февраля с 9:00 до 14:00 будет приостановлена подача горячей воды в Переславле-Залесском.

Без горячей воды останутся следующие дома:

- улица Маяковского, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21,23, 25

- улица Менделеева, дома 2, 4, 6, 6а-б, 8

- улица Урицкого, дом 78.

Как пояснили в «Теплосервисе», на центральной тепловой подстанции №6 будет проводиться ремонт по федеральной программе «60+». По проекту должны будут улучшить коммунальную инфраструктуру с износом более 60%.