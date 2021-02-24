Цвет настроения: автомобили какого цвета предпочитают покупать ярославцы?

Эксперты «Авито Авто» выяснили, автомобили какого цвета чаще всего покупали в прошлом году ярославцы. Скажем прямо, 2020-й не располагал к веселью, поэтому не удивительно, что большинство покупателей машин отдали предпочтение черному кузову (19,45%). На втором месте в рейтинге популярных цветов серый (16,26%), тройку лидеров замыкает серебристый (14,71%).

В топ-5 также вошли белый (12,71%) и синий (11,29%) цвета.

В целом по России ситуация немного иная, здесь лидирует белый цвет машин (19,34%). За ним идут черный, серебристый, серый и синий.

Яркие цвета автомобилей у россиян не пользуются особой популярностью. Красный на шестом месте, зеленый – на седьмом. Желтые, оранжевые, пурпурные и розовые цвета машин пользовались минимальным спросом – в прошлом году доля продаж составила менее 1%.