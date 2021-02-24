В Ярославле семья из пяти человек отравилась угарным газом

Колонка на кухне была установлена с нарушениями правил монтажа Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 24 февраля, рано утром в аварийную газовую службу поступил звонок из дома №23 на улице Угличской. В одной из квартир угарным газом отравилась целая семья: мужчина, женщина, бабушка и двое детей. Как установили специалисты, колонка на их кухне была установлена с нарушениями правил монтажа.

- Тяги не было на колонку, весь угар шел в квартиру. После ремонта на кухне колонку закрыли, а так делать нельзя. Неправильное подключение, в этом проблема, - пояснили в компании «Энергогаз», которая обслуживает данный дом.

Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе регионального МЧС, утечки газа не было. Но из дома эвакуировали несколько человек. На место ЧП приезжала скорая помощь, врачи оказали помощь членам пострадавшей семьи.