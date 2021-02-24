Надолго ли: в Ярославской области ожидается плюсовая температура

Плюсовая температура продержится недолго. ФОТО: Центр "Фобос"

На смену аномальным морозам, о которых практически ежедневно предупреждает МЧС, придет потепление. Причем, довольно резкое. По прогнозам синоптиков, ярославцев ждет настоящий погодный сюрприз.

Как сообщает Центр «Фобос», сегодня ожидается пасмурная погода, возможен туман. Вечером – сильный снег и сильный туман. Держится устойчивый минус: от -11 до 13 градусов. Но уже завтра, 25 февраля, столбики термометров резко пойдут вверх.

- 25 февраля в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман. Днем +1…+3, - прогнозируют синоптики.

+1…+3 ожидается и 26 февраля. А с 27 числа зима вновь заявит о себе. В субботу около 0, в воскресенье -3…-5.