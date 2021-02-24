В Ярославле бывшие супруги устроили семейные разборки на дороге

Мужчина залез на капот машины. Скриншот с видео, группа "Ярославль Live" ВКонтакте

Разборки экс-супругов из Ярославля стали достоянием общественности. Скандал случился в центре города, в людном месте – на перекрестке улиц Толбухина и Свободы. Сначала в Сети появилось странное видео: мужчина сидит на капоте автомобиля, за рулем женщина, которая пытается скинуть ненужный груз, сигналит и кричит. Спустя сутки стала примерно ясна картина происходившего, причем, произошло это по инициативе бывшей жены. Она сняла на смартфон выкрутасы мужчины.

- Смотрите, что делает мой бывший муж. Забрался на машину и мне его не скинуть, - комментирует происходящее ярославна.

Сначала все относительно спокойно, но когда мужчина начинает бить ладонью по стеклу, его бывшей становится не до смеха.

- Помогите, пожалуйста, помогите, - кричит она из машины и сигналит.

Дальше запись прерывается, а на следующих кадрах уже видны сотрудники полиции. Женщина остается в машине и снова комментирует происходящее:

- Сломал зеркало, разбил стекло. Надеюсь, сотрудники во всем разберутся.

Чем закончилась семейная ссора, на данный момент не известно. Но, возможно, кто-то из бывших снимет продолжение.