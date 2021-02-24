«Отмечали мужики»: в Ярославле машина ГИБДД врезалась в дорожный знак

Автомобиль полиции врезался в дорожный знак. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Рано утром 23 февраля очевидцы сфотографировали ДТП. Автомобиль дежурной части полиции врезался в знак пешеходного перехода. ДТП произошло на улице Большая Федоровская, на кольце у ракетного училища.

- Отмечали мужики, - шутят в комментариях.

Но, скорее всего, причиной аварии стали дорожные условия.

- Можно подумать, в данном случае за рулем люди из другого теста сидят. С такими дорогами не удивительно, хорошо, что только знак, а это мелочи, - пишет Владимир Блинников.

- Видела утром, промчались по Толбухинскому мосту, обгоняя всех. Я еще подумала, вот это профессионалы, как лихо ведут машину. Еду дальше, смотрю, а они уже знак зацепили, - вспоминает Наталия Орлова.

По словам все тех же очевидцев, вытаскивали машину полиции из сугроба коллеги.