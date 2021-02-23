В Ростове Великом снова прорвало трубы на теплотрассе

Жители Ростова несколько дней сидели без тепла и горячей воды Фото: Правительство Ярославской области

В Ростове Великом вновь произошел прорыв на теплотрассе. В социальных сетях ростовцы опубликовали фото очередного коммунального ЧП в районе дома №144 на улице Спартаковской.

- Специалистам АО "Малая комплексная энергетика", эксплуатирующих 38-ю котельную и теплосети в Юго-Западном районе города, предстоит принять решение о способе устранения утечки, - прокомментировали ситуацию в администрации Ростовского района.

Вчера, 22 февраля, о проблемах с регулировкой внутридомовой системы теплоснабжения сообщили и жители дома №55 на улице Радищева. Информацию передали в управляющую компанию, устранен ли дефект, пока не известно.

Как пояснили в администрации, сейчас все дома получают тепло, но не везде УК справились с регулировкой внутренних систем. Заявки и жалобы принимаются по телефону ЕДДС 6-13-13.

Напомним, что из-за крупной коммунальной аварии 13 февраля около трех тысяч жителей Ростова остались без горячей воды и отопления.