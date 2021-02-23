В ярославском УФСИН прокомментировали новые видео с избиениями в колонии

По новым видео проводят проверку Фото: Борис КОКУРИН

Сегодня, 23 февраля, издание "Новая газета" опубликовала очередные видео с избиениями в ярославской исправительной колонии №1. Записи, которые оказались в распоряжении издания, были сделаны в 2016 и 2017 годах. На них видно, как сотрудники ИК избивают заключенных. По данным "Новой газеты", один из осужденных потом скончался, второй - провел две недели в больнице.

- По факту появления в сети Интернет видеозаписей из ярославской колонии №1 в УФСИН России по Ярославской области проводится проверка. Материалы будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку проводит и прокуратура Ярославской области. Некоторые сотрудники, что попали в кадр, уже осуждены по делу Макарова, другие - уволены. Те, что на данный момент работают, отстранены от исполнения должностных обязанностей.