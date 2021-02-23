Двоих рыбинцев осудили за изготовление и продажу оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два жителя Рыбинска 32 и 50 лет осуждены за незаконное изготовление и продажу огнестрельного оружия. Они организовали свой бизнес, который на протяжении 8 месяцев приносил им доход.

50-летний обвиняемый имел техническое образование, навыки токаря и у него была возможность на работе делать огнестрельное оружие и патроны к нему. Его молодой подельник искал покупателей и поставлял "коллеге" по бизнесу комплектующие детали. За время своей незаконной работы мужчины изготовили 7 единиц оружия и более 200 патронов.

А потом на преступный дуэт вышли сотрудники регионального ФСБ. Кстати, 50-летний обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Но, несмотря на судимость, дело свое не бросил: новое преступление он совершил в период испытательного срока. Напарник оказался тоже не чист не перед законом - он был осужден за оборот наркотиков и разбой.

В итоге суд назначил одному наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы, второму - 4 года лишения свободы. Оба будут отбывать сроки в колониях строгого режима. Также им придется выплатить штрафы - 150 и 120 тысяч рублей.