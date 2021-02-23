Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ярославле прощаются полицейским, который скончался при задержании наркоторговцев

Сергея Карсанова похоронят на Чурилковском кладбище
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Сергея Карсанова похоронят на Чурилковском кладбище

Сергея Карсанова похоронят на Чурилковском кладбище

Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 23 февраля, в Ярославле прощаются с со старшим лейтенантом полиции Сергеем Карсановым. Сотрудник отряда специального назначения "Гром" Управления по контролю за оборотом наркотиков скончался 20 февраля во время вызова - задерживали группу наркоторговцев. 44-летнему мужчине резко стало плохо, он потерял сознание. Медики. которые приехали на вызов, провели реанимацию, но полицейский скончался. Причиной смерти стала коронарная недостаточность - не выдержало сердце.

Сергей Карсанов за два дня до смерти отметил свой день рождения. В полиции он с 2002 года, начинал с должности милиционера ППС, с 2019 по 2016 годы служил в отряде специального назначения УФСКН. С 2017 года - в "Громе".

Сотрудника полиции похоронят сегодня на Чурилковском кладбище. КП-Ярославль выражает соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Карсанова.

Утраты