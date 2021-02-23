В Ярославле прощаются полицейским, который скончался при задержании наркоторговцев

Сергея Карсанова похоронят на Чурилковском кладбище Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 23 февраля, в Ярославле прощаются с со старшим лейтенантом полиции Сергеем Карсановым. Сотрудник отряда специального назначения "Гром" Управления по контролю за оборотом наркотиков скончался 20 февраля во время вызова - задерживали группу наркоторговцев. 44-летнему мужчине резко стало плохо, он потерял сознание. Медики. которые приехали на вызов, провели реанимацию, но полицейский скончался. Причиной смерти стала коронарная недостаточность - не выдержало сердце.

Сергей Карсанов за два дня до смерти отметил свой день рождения. В полиции он с 2002 года, начинал с должности милиционера ППС, с 2019 по 2016 годы служил в отряде специального назначения УФСКН. С 2017 года - в "Громе".

Сотрудника полиции похоронят сегодня на Чурилковском кладбище. КП-Ярославль выражает соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Карсанова.