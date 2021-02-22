Следователи проводят проверку по ЧП на теплотрассе в Рыбинске

СКР проводит проверку по ЧП на теплотрассе в Рыбинске Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи СКР по Ярославской области проведут доследственную проверку по факту ЧП в Рыбинске. Напомним, что во время ремонтных работ рабочий упал в яму с кипятком и получил ожоги 30% тела. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.

- Выполняются проверочные мероприятия, произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, затребована необходимая документация, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки будет принято решение, имело ли место нарушение требований охраны труда.