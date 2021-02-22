В Рыбинске молодой водитель без прав наехал на подростка

В Рыбинске молодой водитель без прав сбил подростка Фото: Олег УКЛАДОВ

21 февраля около 10 часов вечера произошло ДТП на улице Расторгуева в Рыбинске. 17-летнйи молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу и угодил под колеса ВАЗа.

За рулем машины сидел практически его ровесник - 18-летнйи рыбинец, у которого к тому же не было водительских прав.

Пострадавшему не просто понадобилась помощь медиков, его пришлось госпитализировать. В отношении юного водителя составлен протокол за вождение без прав и возбуждено административное дело за наезд. Идет расследование.