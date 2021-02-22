Ярославцев избил друга - болельщика другой хоккейной команды

Приятели смотрели матч и не сошлись во мнениях Фото: Полина Вачнадзе

В суд Дзержинского района передано уголовное дело в отношении 30-летнего ярославца. До этого мужчина никогда не привлекался к уголовной ответственности, но один вечер встречи с другом изменил его жизнь.

В неприятную историю ярославец попал в ноябре 2019 года. Мужчина пришел в гости к приятелю, чтобы вместе посмотреть хоккейный матч. Не обошлось без горячительных напитков и жарких споров, ведь болели мужчины за разные команды. Но в этом споре истина не родилась, а только уголовное дело. Слово за слово и ярославцы разругались, а потом и разодрались. Обвиняемый ударил друга сначала в переносицу, а потом по лицу кулаком.

- Во время конфликта здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести - закрытый перелом верхней стенки левой верхнечелюстной пазухи, рана на губе, гематомы век глаз и кровоизлияние, - рассказала в прокуратуре Дзержинского района.

Вспыльчивый ярославец вину свою признал. Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.