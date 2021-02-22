Ярославцев предупредили о 35-градусных морозах в ночь на 23 февраля

С ночь на 23 февраля в Ярославской области будет очень холодно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ярославской области в ночь с 22 на 23 февраля ожидаются очень сильные морозы, сообщает Росгидрометцентр. В некоторых районах температура воздуха может опуститься до -35 градусов и ниже. Аномальный холод сохранится и утром праздничного дня.

Сотрудники МЧС предупреждают о возможном увеличении числа чрезвычайных происшествий, связанных с пожарами в жилом секторе и в социальных учреждениях. Причиной этого могут стать повышение нагрузок на электроприборы, неисправность печного и газового оборудования. Возможны нарушения в работе транспорта.

По данным Центра "Фобос", с 25 февраля в Ярославской области начнет теплеть.