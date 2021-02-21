В Ярославле люди остались без отопления в мороз

Подвал 74-го дома. Фото:Александр Трудоношин

В областном центре жители многоквартирного дома на улице Углическая 74 остались без отопления на сутки.

По словам пострадавших в подвале дома проводились ремонтные работы, а после произошла авария, но специалисты не могли туда попасть из-за того, что ни у кого не было ключей.

И тогда жильцы обратились к главе Кировского и Ленинского районов Ярославля Александру Трудоношину.

- Администрация оперативно среагировали на обращение. На месте выяснилось, что отсутствует отопление на 5 стояках по причине завоздушивания системы. Проведены работы по регулировке системы, отопление дали по всем стоякам кроме 1 полотенцесушителя, - уточнил он.

На месте аварии будут повторно проведены работы 24 февраля. Отопление снова есть, ситуацию контролируют.