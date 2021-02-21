Следствие прокомментировало задержание гендиректора ТГК-2

Фото:СУ СКР по Архангельской области

20 февраля появилась информация, что в Москве задержана Надежда Пинигина, гендиректор ПАО "Территориальная генерирующая компания №2". Это крупнейшая теплоэнергетическая компания, филиал которой есть и в Ярославле.

По версии следствия, из-за того, что Пинигина злоупотребляла служебным положением и скрывала деньги, на которые производство платило налоги, она создала угрозу энергетической безопасности Архангельской области и принесла ущерб АО «Архоблэнерго» не менее, чем на 350 миллионов рублей.

- Организацией получен отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 миллионов рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена более чем 1 миллиарда рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 миллионов рублей, - рассказали в СКР по Архангельскому району.

Кроме этого подозреваемая пыталась добиться банкротства АО «Архоблэнерго», чтобы сделать его частью монополии и получить контроль над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.

Уголовное дело возбуждено, следствие ведет расследование. По месту работы и жительства подозреваемой уже провели обыски и изъяли необходимую документацию.