Тротуары в Рыбинске будут чистить современным оборудованием

В Рыбинске купили два новых снегоуборщика. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске купили два новых снегоуборщика. В городе много зон, пространство которых ограничено дорожными ограждениями или знаками, регулирующими движение.Чистить улицы в таких местах дорожной техникой невозможно, этим занимались в ручную дорожные рабочии и дворники. Теперь специалисты будут гораздо меньше прибегать к такому методу уборки снежной каши и пользоваться новым оборудованием.

- Сегодня на уборку тротуаров на Волжском мосту вышел один из двух новых снегоуборщиков. Он самый мощный из тех, которые сейчас используют дорожники. И если раньше на тротуары Волжского моста бригада рабочих тратила целый день, а старая техника - половину дня, то сегодня за шесть часов удалось полностью расчистить тротуары от снега, - рассказала директор ООО «ДЭО» Елена Дементьева.

Теперь в автопарке предприятия «ДЭО» восемь единиц мини-техники для уборки тротуаров. Три из них – приобретены в этот сезон: один снегоотбрасыватель – осенью, два снегоуборщика – сейчас.