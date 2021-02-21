В Ярославле осудили двух военных за избиение подчиненных

Пользуясь служебным положением, мужчины избивали подчиненных за высказывание своего мнения и за промахи в работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пользуясь служебным положением, мужчины избивали подчиненных за высказывание своего мнения и за промахи в работе.

- В сентябре прошлого года рядовой был недоволен высказыванием дежурного по роте и

нанес ему в присутствии других военнослужащих удар в челюсть. Скуловая область пострадавшего была сильно повреждена, - рассказали в военном следственном отделе СКР по Ярославскому гарнизону. - Лейтенант части 31985, также в сентябре, остался недовольным службой подчиненного и нанес ему удары по лицу и телу, причинив множество телесных повреждений.

Суд назначил рядовому штраф в размере 10 тысяч рублей, а лейтенанта приговорил к трем годам лишения свободы и вынес запрет на работу сроком в два года на должностях, которые связанны с организационно-распорядительными функциями.