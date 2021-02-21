Ярославский «Локомотив» одержал победу над СКА

Домашний матч проходил на площадке "Арена 2000". Фото: хоккейный клуб «Локомотив»

Вчера, 20 февраля, ярославцы обыграли команду из Санкт-Петербурга на чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Матч закончился счетом 2:1 в нашу пользу. В первом периоде игру открыла шайба соперников, в середине второго «Локомотив» отыгрался, а в третьем - забил победный гол. - Такая нужная наша победа! - сообщили в группе хоккейный клуб «Локомотив». Следующая игра в рамках КХЛ пройдет 23 февраля. «Локомотив» поборется с командой из Нижнего Новгорода «Торпедо».