В Ярославской области продолжается вакцинация от коронавируса

Недавно в регион поступила новая партия вакцин Спутник V Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регион уже 35022 человека прошли первый этап вакцинации против коронавируса. Второй- 10574 человека. Недавно в регион поступила новая партия вакцин Спутник V, в которой 10 400 доз. Теперь укол смогут получить еще 43 072 жителя.

– Наиболее активно вакцинация проходит в Ярославле – в больнице №3 и больнице имени Семашко, в Рыбинске – в больнице имени Пирогова и Рыбинской районной поликлинике, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Среди центральных районных больниц в лидерах Любимская, Гаврилов-Ямская, Некрасовская и Ярославская.

В области открыто 46 прививочных пунктов. Записаться на прививку можно через Единый портал госуслуг или кол-центры поликлиник.