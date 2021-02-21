Машины сложились в гармошку: в Ярославской области в ДТП пострадало два человека

От капотов обоих авто практически ничего не осталось. Фото: УМВД России по Ярославской области

Вчера, 20 февраля, под Рыбинском на дороге Сергиев-Посад - Череповец произошла жуткая авария. Столкнулись машины «Ниссан» и «Лада Ларгус». От капотов обоих авто практически ничего не осталось. 35-летнего водителя иномарки и 25-летнего водителя отечественного автопрома госпитализировали.

- В ликвидации последствий приняли участие 3 специалиста и 1 служебная машина, - рассказали спасатели.

На данный момент полиция проводит проверку и устанавливает подробности произошедшего.