В Ярославле при задержании погиб полицейский

Полицейский наркоконтроля Сергей Карсанов. Фото: Федерация футбола Ярославской области в социальных сетях.

Вчера, 20 января, во время задержания скончался 44-летний полицейский наркоконтроля Сергей Карсанов.

- При исполнении служебных обязанностей у сотрудника резко ухудшилось состояние здоровья, он потерял сознание. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи были проведены реанимационные мероприятия, однако он скончался, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Также Сергей был воспитанником Ярославского футбола и капитан футбольной команды УМВД.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким, - написали представители руководства Федерация футбола ярославской области в социальных сетях.