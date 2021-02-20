В Ярославле открылись соревнования по спортивной гимнастике Фото: Мэрия Ярославля

160 спортсменов из Московской, Костромской, Владимирской областей и города Ярославля поборются за первые места. Они соревнуются в нескольких дисциплинах: вольные упражнения, упражнения на гимнастических снарядах, опорный прыжок. — Спортсмены будут выполнять упражнения в той последовательности, в которой они выполняются на Олимпийских играх. Необходимо отметить, что одним из важных условий удачного выступления является площадка. Этот зал хороший, большой и тёплый, — отметил судья соревнований Артемий Крючков. Соревнования проходят впервые на новой площадке «Ярбатута», которая стала с начала года тренировочной базой для воспитанников школы спортивной гимнастики. В зале площадью почти 1300 квадратных метров теперь занимаются около 300 спортсменов. Также здесь проходят тренировки по спортивной акробатике, прыжкам на батуте, фристайлу, скалолазанию, паркуру, художественной гимнастике, работают секции единоборств, тяжелой атлетики и функционального многоборья.