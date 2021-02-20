В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении врача больницы №2 Фото: Александр ГЛУЗ

Вечером, 24 декабря, 52-летний ярославец был доставлен на «скорой» в клиническую больницу №2 с подозрением на гепатит. Там ему поставили диагноз – цирроз печени с подозрением на онкологию поджелудочной железы с метастазами в печень.

Мужчине ставили капельницы и давали таблетки, но на его жалобы не обращали внимания. 3 января лечащий врач сказала, что 11 числа пациента выпишут. Но с этого дня мужчина чувствовал себя хуже, он уже не ел и не пил, а с 8 января не отвечал родственникам на звонки.

По словам его супруги, лечащий врач отсутствовала на работе с 7 по 10 января включительно. Другого доктора – не было.

Лучше мужчине не становилось, врачи отказывались переводить его в реанимацию. Ночью 10 января он скончался.

Родственники считают, что их близкий человек умер из-за халатности врачей. Супруга умершего направила заявление на имя главы регионального департамента здравоохранения, обращение в СКР по Ярославской области.

4 февраля СКР по Ярославской области было возбужденно уголовное дело.

— Ваше обращение приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного 04.02.2021 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, для проверки изложенных Вами доводов в рамках расследования уголовного дела, — отмечается в ответе СКР.