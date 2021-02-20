Жителя Ярославля приговорили к 18 годам колонии особого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае прошлого года пьяный мужчина разговаривал с 81-летней соседкой, в ходе беседы он узнал, что у нее в квартире есть деньги. Далее злоумышленник пошел к себе в квартиру, взял молоток, веревку, и вернулся к соседке. Он попросил у нее сделать звонок, а когда женщина открыла дверь, то набросился на нее. Мужчина несколько раз ударил пенсионерку молотком по голове, нанес несколько ножевых ранений, а после стал душить проводом от удлинителя. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После этого злоумышленник украл из кошелька жертвы 4400 рублей и поджег ее квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии особого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.