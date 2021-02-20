В Ярославской области произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом

В результате ДТП 35-летняя пассажирка автомобиля «Чери» и 20-летняя пассажирка автобуса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
19 февраля в Ростовском районе на дороге «Петровск-Заозерье» автомобиль "Чери" столкнулся с рейсовый автобусом "Паз", который вез пассажиров. Авария произошла из-за того, что 39-летний водитель "Чери" выехал на встречную полосу.
- В результате ДТП 35-летняя пассажирка автомобиля «Чери» и 20-летняя пассажирка автобуса госпитализированы с травмами, - рассказали в УМВД по Ярославской области.
На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики.