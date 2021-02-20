Мэрия Ярославля решила устроить субботник в мороз

В Ярославле на 20 февраля мэрия запланировала субботник. Фото: Иван Макеев

В Ярославле на 20 февраля мэрия запланировала субботник. Разгребать снег должны были выйти сотрудники мэрии, школ и детских садов. Уборка - это всегда хорошо, но не в этот раз, потому что на улице -26 градусов. Жители забили тревогу.

- Учителя беспокоятся, что в такую погоду, махать лопатами можно, но педагогам еще потом работать с детьми, про эпидобстановку сейчас всем все понятно, считаю беспокойство обоснованным, - написала депутат Евгения Овод.

Ярославцы попросили мэра Владимира Волкова не принуждать работников мэрии к субботнику, а сотрудников образовательной сферы освободить от участия. Просьба была услышана, субботник отменили.