Ярославские врачи в работе будут использовать цифровые технологии

Система диспетчеризации «скорых» работает на территории всего региона. Фото ПАО «Ростелеком».

В целях улучшения медицинского обслуживания населения провайдер реализовал два проекта - «Диспетчеризация скорой медицинской помощи» (СМП) и «Создание информационной системы медицинских изображений», сообщает пресс-служба компании.

Диспетчеризация санитарного автотранспорта - система, предназначенная для автоматизации деятельности служб СМП. Провайдер развернул на инфраструктуре заказчика цифровое решение и произвел его интеграцию с телефонией и с «Системой-112». Система поможет повысить эффективность управления бригадами СМП и учреждениями, участвующими в оказании медицинских услуг. «Ростелеком» объединил навигационные системы машин СМП с сервисами картографии и построения маршрутов. Внедренное решение автоматически определяет близкую к месту вызова машину СМП, выстраивает маршрут проезда с учетом дорожной ситуации, при необходимости позволит провести с бригадой сеанс аудио- и видеосвязи. Врачи с помощью ПО, установленного провайдером на их планшетах, оперативно получают необходимую информацию о назначенном вызове.

Второй проект – «Создание информационной системы медицинских изображений» – «Ростелеком» реализовал совместно с дочерней компанией «РТК Радиология». На сервере заказчика провайдер развернул хранилище медицинских изображений, к которому подключил диагностическое оборудование. В архиве в электронном виде находятся результаты исследований, доступные врачам в любое время. Создание архива медицинских изображений поможет повысить оперативность диагностики и качество лечения пациентов.

- Система диспетчеризации санитарного автотранспорта сегодня работает на территории всей области, к решению подключена 21 медицинская организация. Для реализации решения «Ростелеком» использовал ПО отечественной разработки. Мы учли все пожелания сотрудников скорой помощи, когда налаживали работу программы. Так появилось голосовое заполнение карты вызова. Теперь на планшете можно просто надиктовать текст, что существенно экономит время. По возвращении бригады на станцию документы о вызове будут уже распечатаны, - сообщил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

- Внедрение информационных систем в здравоохранении позволяет усовершенствовать и упростить работу медицинских специалистов, а также преодолеть территориальную разобщенность лечебных учреждений. Архив медицинских изображений помогает формировать историю исследований болезни пациента. Система дает возможность проведения оперативных консультаций при сложных и неотложных случаях. Результатами исследований смогут пользоваться лечебные учреждения, что повысит качество врачебной диагностики, - рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.