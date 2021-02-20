В Ярославль идет потепление

Оттепель наступит после 25 февраля Фото: Гидрометцентр.

Вчера МЧС оперативно рассылали предупреждение, что в Ярославле в ночь на 20 февраля ударит сильный мороз. Сейчас температура воздуха - 26, но вслед за этим пришли и хорошие новости - ожидается весеннее потепление. По данным "Фобос" оттепель наступит после 25 февраля, на термометре появится +3 градуса по цельсию.

- Предварительные расчеты показывают, что март подтвердит статус зимнего месяца, и более того – передаст холодную эстафету началу апреля. Средняя температура первого весеннего месяца прогнозируется на 1-4 градусов по цельсию ниже климатической нормы с небольшим дефицитом осадков, а значит, можно предположить, что наступление климатической весны, которое, как правило, происходит 27 марта, будет сдвинуто на 1-2 недели, то есть на первую декаду апреля, - рассказали синоптики.

23 февраля, в предстоящие праздничные выходные морозы никуда не денутся, на улице будет -19.