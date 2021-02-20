В Ярославле снизился процент преступности

Депутаты пришли к выводу, что нужно усилить контроль за подростковой преступностью. Фото: Правительство Ярославской области

За 2020 год в каждом городе Ярославской области значительно снизился уровень преступности. На совещании региональной межведомственной комиссии обсудили дальнейшую работу в этом направлении.

- Удалось добиться снижения числа зарегистрированных преступлений на территории области на 9,2%. Сократилось количество убийств, грабежей, на треть меньше зарегистрировано разбойных нападений. Меньше стало и преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, – отметил заместитель губернатора Андрей Шабалин.

Депутаты пришли к выводу, что нужно усилить контроль за подростковой преступностью. Для этого в регионе создано 25 районных и городских и 71 общественных комиссией.

- Я прошу усилить работу, направленную на снижение подростковой преступности. Необходимо принять дополнительные меры для формирования у несовершеннолетних навыков критического мышления, умения противостоять манипуляциям людей, вовлекающих их в противоправную деятельность, - дополнил Андрей Шабалин.