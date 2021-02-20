Ярославская больница имени Соловьева увеличит объемы оказания высокотехнологичной медпомощи

Дмитрий Миронов осмотрел новейшее оборудование и побеседовал с врачами. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 20 февраля, глава региона побывал в операционном зале, в котором установлена аппаратура.

– Поддержка социальных фондов и бизнеса в отношении наших медицинских учреждений достаточно серьезна. Особую актуальность эта помощь приобрела в разгар пандемии, когда нагрузка на медицинское звено значительно увеличилась. В это время различные коммерческие организации и НКО включились в процесс оснащения наших больниц средствами индивидуальной защиты, мебелью, медицинским оборудованием, автотранспортом, вложив десятки миллионов рублей, – сказал Дмитрий Миронов. – Одну из самых крупных партий СИЗ, порядка 20 тысяч комплектов, региону предоставил Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Именно этот фонд и приобрел для Соловьевской больницы столь важное оборудование. Оно поможет нашим врачам проводить высокотехнологичные операции. Большое спасибо всем благотворителям!

Медучреждение получило операционный стол, наркозный аппарат, систему УЗИ, рентгенологическое, электрохирургическое, артроскопическое, стерилизационное оборудование, мебель общей стоимостью порядка 24 миллионов рублей.

– Это оснащение – настоящее подспорье для больницы, – отметила директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. – В этом году перед нами поставлена задача выполнить увеличенное государственное задание по высокотехнологичной медицинской помощи, которую мы и так нарастили в 2020-м, взяв на себя дополнительную нагрузку из-за того, что госпиталь ветеранов войн был перепрофилирован в медицинскую организацию для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. Мы должны выполнить на 500 операций больше, что как раз равно мощности одной операционной.

В ближайшей перспективе у больницы – реорганизация приемно-диагностического отделения с проведением капитального ремонта круговой автодороги для комфортного передвижения автомобилей скорой помощи, благоустройство территории больничного комплекса, обновление рентгенологического оборудования.