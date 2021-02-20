В Ярославле задержали группировку, которую подозревают в продаже наркотиков

Четырех ярославцев 25, 24, 23 и 21-лет задержали, как подозреваемых в продаже наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четырех ярославцев 25, 24, 23 и 21-лет задержали, как подозреваемых в продаже наркотиков. У них обнаружили и изъяли больше 221 граммов запрещенных веществ.

- Полицейскими установлено, что обвиняемые работали на интернет-магазин по продаже наркотических и психоактивных веществ. В структуре магазина существовала четкая иерархия и распределение обязанностей между участниками, в которой они выполняли функции, соответствующие звену «закладчики». В их обязанности входило получение по указанию «куратора» партий запрещенных наркотических и психотропных веществ, а затем распространение их бесконтактным способом, путем оборудования «тайников», для наркопотребителей, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Тайники для наркоты обвиняемые делали на территории Ярославля и Ростова-Великого. Двое соучастников обвиняются в трех преступлениях, двое других - в одном. На данный момент следствие завершило расследование и направило дело в суд.