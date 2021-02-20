Ярославскую компанию, которая отвечает за уборку снега могут оштрафовать за плохую работу

У компании ООО "Яровтодор", которая отвечает за уборку магистралей и дворов нашли нарушения. Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Ярославской области провела проверку по безопасности дорог во время зимнего периода. У компании ООО "Яровтодор", которая отвечает за уборку магистралей и дворов нашли нарушения. За ними закреплено 95 внутриквартальных проездов, 75 улиц частного сектора и 15 тротуаров района.

- На проездах по улицам Панина, Батова, Труфанова, 4-му Норскому переулку, Тутаевскому шоссе и т.п. выявлено наличие на проезжей части снежных отложений и зимней скользкости в виде наката и наледи, на одном из участков дороги по 2-му Брагинскому проезду выявлен сформированный снежный вал высотой более 0,6 метра ближе 10 м и в границах обозначенного дорожными знаками пешеходного перехода, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Дело передано на рассмотрение в мировой суд. Должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

Число зарегистрированных преступлений за 2020 год в регионе снизилось на 9,2 процента