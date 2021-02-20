Владимир Слепцов покидает пост мэра Солнечногорска

На посту Слепцов пробыл чуть больше двух лет

Сегодня, 20 февраля, мэр Солнечногорска Владимир Слепцов сообщил о своей отставке. На посту он пробыл чуть больше двух лет, до этого был главой Ярославля с 2016 по 2018 год.

- За это время округ и вы, дорогие солнечногорцы, стали для меня родными. Конечно же, у всех разное отношение ко мне лично и к моей работе. Но мы с командой делали все, чтобы Солнечногорье стало комфортнее, уютнее, а жители нашего красивого уникального округа — немного счастливее, - написал Слепцов в социальной сети.

Причину отставки экс-мэр объяснил тем, что губернатор Московской области поставил перед ним новые задачи. Исполняющим обязанности главы городского округа станет Виктор Валерьевич Родионов.