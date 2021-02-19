В Ярославль провезли контрабандой запрещенные лекарства

ФОТО: таможня Ярославской области

В Ярославль пытались провезти запрещенные в России препараты. Нарушение обнаружили на областной таможне. Следователи задержали двоих получателей, в их посылке были сильнодействующие вещества станозолол, нандролон деканоат и сложные эфиры тестостерона. - Оба жителя Ярославля независимо друг от друга заказали лекарственные препараты через интернет у неустановленных лиц в Белоруссии. Как они утверждают – для личного употребления. В отправлениях находились два стеклянных флакона с жидкостью и блистеры с таблеткам общим количеством 250 штук. Проведенное физико-химическое исследование содержимого подтвердило наличие в лекарственных препаратах запрещенных к ввозу в РФ сильнодействующих веществ, - рассказал начальник Службы Владимирской таможни по Ярославской области. За преступление ярославцам грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.