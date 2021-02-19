В Ярославле перекроют участок проспекта Машиностроителей Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии представили схему дорожного движения по проспекту Машиностроителей, которая будет действовать при проведении второго этапа ремонтных работ с 25 февраля.

— На перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Саукова поменяется схема организации движения. При выезде с улицы Саукова на проспект Машиностроителей отменяется поворот налево, движение будет возможно только направо в сторону улицы Папанина. Также для автотранспорта, выезжающего из Школьного проезда и с улицы Папанина в сторону улицы Сахарова, дополнительно будет обустроен разворот в районе ТЦ «Яркий». Во избежание пробок будет перенастроена работа светофорных объектов, — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Общественный транспорт будет передвигаться по схеме принятой на первом этапе ремонта проспекта Машиностроителей.

— На первом этапе, из-за ошибок в проектной документации, пришлось разрабатывать и утверждать новую. На следующей неделе начнем подготовительные работы перед демонтажем старого коллектора на втором участке. Завершить работы предстоит до 10 апреля, после чего приступим к асфальтировке, — рассказал представитель подрядной организации Алексей Самарин.

По окончании работ на первом этапе перекресток проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе останется частично закрытым.

Напомним, ремонт проспекта Машиностроителей проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт рассчитан на два года. Срок окончания работ — август 2021 года.

Движение транспорта на проспекте Машиностроителей будет организовано следующим образом: — от проспекта Авиаторов до улицы Саукова движение будет организовано в прямом направлении, без возможности поворота на улицу Серго Орджоникидзе; — улица Серго Орджоникидзе будет закрытой для сквозного движения транспортных средств и будет являться тупиковой со стороны улицы Красноборской в районе дома № 12; — при выезде с улицы Серго Орджоникидзе со стороны от улицы Яковлевской отменяется поворот налево, движение будет возможно только в сторону проспекта Авиаторов; — поворот транспорта с проспекта Машиностроителей на улицу Серго Орджоникидзе будет возможен при движении в обратном направлении от улицы Саукова в сторону от проспекта Авиаторов; — разворот транспорта предусмотрен на пересечении проспекта Машиностроителей с улицей Папанина; — при выезде с улицы Саукова на проспект Машиностроителей отменяется поворот налево, движение будет возможно только направо в сторону улицы Папанина; — дополнительно в районе ТЦ «Яркий» будет обустроен разворот для автотранспорта, который выезжает со Школьного проезда и улицы Папанина в сторону улицы Сахарова.