Ярославские энергетики: почему нельзя сгребать снег к подстанциям

Энергетики просят не устраивать сугробы у трансформаторных будок. Фото "Россети Центр Ярэнерго"

Сугробы, остающиеся после уборки территории, блокируют подъездные пути к энергообъектам и ограничивают доступ к дверям. Трансформаторные подстанции является частью инженерных сетей, обеспечивающих жизнедеятельность города. От них запитаны не только жилые дома, но и социально-значимые объекты: котельные, больницы, школы, детские сады.

При нарушении электроснабжения бригада должна в кратчайшие сроки устранить неисправность, для чего им необходимо попасть внутрь подстанции. Однако перед выполнением прямых обязанностей энергетики вынуждены с помощью лопат и спецтехники убирать снежные завалы из спрессованного снега. Коммунальным организациям необходимо обращать внимание на то, чтобы при уборке снега не перекрывались подходы к энергооборудованию.

Прошедшие выходные принесли обильный снегопад, когда количество выпавшего снега за 2 дня составило около половины месячной нормы осадков февраля. Снегом занесло дороги и дворы. Энергетики проводили плановые осмотры оборудования и выезжали на расчистку подходов и на уборку снега на территории энергообъектов ежедневно.