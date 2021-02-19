В Ростовском районе произошла авария с участием автобуса и легковушки

ФОТО: группа "Подслушано в Ростове Великом" "ВКонтакте"

Днем, 19 февраля, в Ростовском районе столкнулись автобус №137 и иномарка. От удара легковушка сложилась, автобус вылетел с дороги. Пострадала женщина, она находилась в автомобиле.

– Сегодня у поворота на Годеново произошло ДТП. 137 рейсовый автобус столкнулся с легковой машиной. Известно, что одному человеку точно нужна медицинская помощь. Это женщина. Скорая уже в пути. Дороги чищены. Не гоняйте, будьте аккуратнее, – написал очевидец аварии.

В соцсетях начались обсуждения ДТП. Один из свидетелей аварии выставил видео, на кадрах которого видно, как около места происшествия спецтехника посыпает дорогу песком.

ФОТО: группа "Подслушано в Ростове Великом" "ВКонтакте"

И действительно, дорога чистая, но вот посыпать трассу начали слишком поздно. На месте ДТП работали сотрудники ДПС ГИБДД.