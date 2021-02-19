В Ярославле нашли труп мужчины в подвале

Следов насильственной смерти на нем не обнаружено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из домов Ленинского района Ярославля нашли мертвое тело мужчины. Следов насильственной смерти на нем не обнаружено, возраст около 40-50 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, небольшая лобная залысина, усы и борода с рыжиной. Был одет в черную куртку, черно-белый свитер, черную футболку, черные джинсы, зеленые матерчатые кроссовки.

- На правом плече имел татуировку синего цвета в виде птицы с поднятыми раскрытыми крыльями, на тыльной стороне левой ладони – небольшая татуировка с неразличимым узором, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Если вы можете помочь следствию, то обращайтесь в редакцию +7 (4852) 58-58-17.