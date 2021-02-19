Ярославская область не отправила заявку на строительство ковид-госпиталя

В Ярославле не будут строить ковид-госпиталь, потому что правительство не отправило на него заявку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что в Ярославле не будут строить ковид-госпиталь, потому что правительство не отправило на него заявку. Инфекционное отделение предназначалось на 200 пациентов, вопрос об открытии поднимался неоднократно.

- Мной 20 января был направлен запрос председателю правительства РФ Мишустину, с целью выяснения судьбы пакета документов, направленных правительством по строительству инфекционного отделения. Сегодня получила ответ от Министерства здравоохранения Российской Федерации. Из него следует, что на 8 февраля 2021 года никакой пакет документов от правительства Ярославской области к ним не поступал, - рассказала депутат Елена Кузнецова.

Само правительство Ярославской области 16 октября заявило, что пакет документов подготовлен и отправлен, но Минздрав РФ прислал письмо отрицающее это.

- Министерством здравоохранения Российской Федерации письмами от 3 ноября 2020 г. № 30-4/И/2-16721 и от 13 ноября 2020 г. № 30-4/И/2-17392 направлен запрос о представлении бюджетной заявки с приложением полного пакета обосновывающих материалов в соответствии с Правилами формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. №716. По состоянию на 8 февраля 2021 года указанная бюджетная заявка от органов исполнительной власти Ярославской области в Министерство здравоохранения Российской Федерации не поступала, - сказано в документе.