В Ярославской области ввели оранжевый уровень опасности

Прогнозируются стихийные бедствия и нанесение ущерба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночь с 19 на 20 февраля станет самой холодной на этой неделе. По словам синоптиков, в это время температура опустится до -30 градусов.

В регионе введен оранжевый уровень опасности из-за холода. Температура воздуха на 7-12 градусов ниже нормы. Прогнозируются стихийные бедствия и нанесение ущерба, отмечают в ведомстве.

После ночи с пятницы на субботу температура должна быть выше. Предупреждение об аномальном холоде действует до 19 часов 20 февраля.