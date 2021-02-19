В Ярославле продлили срок обвиняемому за нелегальную продажу сигарет

Участников группировки, а их было 12 человек, также отправили под домашний арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославский суд решил продлить домашний арест 32-летнему жителю Брагино, которого обвиняют в создании банды по нелегальной продаже сигарет.

- В период с января 2018 года по сентябрь 2020-го организованное сообщество под руководством обвиняемого, занималось сбытом немаркированных табачных изделий на территории Ярославской, Костромской, Тверской, Ивановской, Владимировской областях, а также в регионах центральной России, Уральского, Сибирского, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского Федеральных округов, - рассказали в прокуратуре Ярославской области

Участников группировки, а их было 12 человек, также отправили под домашний арест. Обвиняемый свою вину частично признал и отказался давать показания.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит штраф от 400 до 800 тысяч рублей, либо лишение свободы до 6 лет со штрафом 1 миллион рублей.