Ярославскому отделению партии КПРФ отказали в проведении митинга Фото: Анна САДОВНИКОВА

Обком КПРФ оспаривал решение районной администрации об отказе в согласовании проведения митинга на площади Труда в Ярославле. Причиной послужил ковид: проведение акции скажется на росте заболеваемости.

Первый секретарь обкома КПРФ недоумевает: областное правительство увеличивает доступ людей на спортивные арены и снимает ограничение по загрузке гостиниц и тут же вводит новые коронавирусные ограничения.

Коммунисты подали иск в Кировский районный суд еще на прошлой неделе. Решение огласили сегодня, 19 февраля, утром.