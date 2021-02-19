Ярославские школьники смогут отправиться на Марс Фото: Мэрия Ярославля

Ярославский музей-заповедник презентовал новые интерактивные программы в своем филиале — музее «Космос»». Экскурсия интересна школьникам разных возрастов, ведь она включет в себя различные интерактивы: начиная от примерки настоящего шлема космонавта до дегустации космического питания. Музей находится селе Никульское Тутаевского района. В ближайшее время там будет открыт отдельный зал посвященный покорению Марса.

— Знания о космосе интегрируют в себе знания физики, химии, математики, истории и многих других областей. По своему опыту могу сказать, что любое задание на тему космоса вызывает искренний, живой интерес у детей, причем с одинаковым энтузиазмом воспринимаются и конкурс рисунков, и интеллектуальная олимпиада. Использовать ресурсы музеев в образовательном процессе, безусловно, полезно и интересно, мы рекомендуем школам обратить на это внимание, — отметила директор городского центра развития образования Ольга Бушная.

Музей «Космос» посвящен первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. Интерактивные программы рассчитаны на школьников с 3 по 11 класс.

— Только представьте, Валентина Владимировна работала на заводе, училась в школе рабочей молодежи, играла в ансамбле народных инструментов, профессионально занималась лыжами. В это время она увлеклась ещё парашютным спортом. Впоследствии это занятие привело ее в женский отряд космонавтов. В нашей экспозиции собраны уникальные личные вещи, приборы, скафандры. Особую ценность представляет настоящая кабина космического корабля, которая была в космосе, их в стране всего пять, — рассказал заведующий музеем «Космос» Игорь Зуб.