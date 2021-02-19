В Ярославской области сгорел склад с полиэтиленом

В Тутаеве загорелся склад полиэтилена. Фото: Подслушано Тутаев

Вчера, 18 февраля, в Тутаеве загорелся склад полиэтилена на улице Промышленная. Спасатели работали с 17:00 и закончили только в 00:17, огонь полыхал 12 часов.

- Поврежден цех площадью 600 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

По словам очевидцев пламя было такое же, как при крушение самолета.

- Самолет когда упал так же горело, - пишет Артем Александров в группе Ярославль Live.

- Знатно полыхало! Там все были: ППС и ГИБДД, но ничего не тушили, ибо бесполезно. Контролировали, чтобы на соседние здания не полыхнуло, - пишет житель в группе Подслушано Тутаев.