Тутаев погасил муниципальный долг в размере 38,7 миллиона рублей

Глава Тутаева встретился с губернатором Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

– За три года нам удалось полностью погасить муниципальный долг бюджета района, который составлял 38,7 миллиона рублей, и снизить кредиторскую задолженность более чем в 200-кратном размере, – сообщил Дмитрий Юнусов на встрече с губернатором Ярославской области.

Стало известно, куда вложили 1,5 миллиарда инвестиций, которые направили на развитие Тутаева. В городе создали 410 рабочих мест и начали строительство крупной фабрики мороженного ООО «Айсберри-ФМ», которая примет на работу 500 специалистов. Также на выигранный грант начали восстанавливать набережную на правом берегу Волги.

– У Тутаевского района, с одной стороны, удобная транспортная инфраструктура, выгодное географическое расположение, высокая туристическая привлекательность. Я вижу по цифрам статистики, что работа в районе ведется достаточно эффективно, продуктивно, несмотря на все трудности, - пояснил Дмитрий Миронов.