В Ярославле ограбили 91-летнюю женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

91-летняя жительница Ярославля собиралась купить лекарства, она достала кошелек, а в это время его выхватил мужчина. О случившемся в полицию сообщили сотрудники аптеки.

В кошельке находились документы и деньги на сумму более 20 тысяч рублей.

Преступником оказался 35-летний житель Ярославля. По его словам, в момент совершения преступления он был пьян и решил воспользоваться ситуацией.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Ведется расследование. По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.