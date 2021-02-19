Школьники из Ярославля прошли в полуфинал программы «Умники и умницы» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Призеры восьмого сезона региональной олимпиады школьников «Умники и умницы Ярославии» выступят в полуфинале телевизионной олимпиады.

В съемках будут участвовать одиннадцатиклассники из Ярославля и Рыбинска Тигран Айриян, Егор Зиновьев, Андрей Козырев и Илья Стрекаловский.

– Команда Ярославской области принимает участие во всероссийской олимпиаде школьников «Умницы и умники» с 2013 года. На протяжении последних 5 лет наши ребята становятся победителями федеральной олимпиады, а значит, и студентами одного из самых престижных вузов страны. Эти достижения – один из результатов комплексной работы по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей. Сейчас мы проводим ее в рамках нацпроекта «Образование», – рассказала директор департамента образования Ирина Лобода.